بالأسماء.. 19 معتقلاً من غزة تم الحصول على أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين
كشف مكتب إعلام الأسرى، يوم الثلاثاء، عن تلقي ردود بشأن أماكن احتجاز مجموعة من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، إنه تلقى ردًا عن أماكن احتجاز مجموعة من معتقلي غزة، فيما لا يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.
ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد منهم، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.
- • يوسف فهمي جربوع/ النقب
- • محمود يونس عبد الجواد عرجا/ النقب
- • احمد مصطفى محمد حمودة/ سديه تيمان
- • عبد القادر بهجت عليان/ النقب
- • محمود اسماعيل علي غبن/ سديه تيمان
- • عز الدين محمد احمد كحلوت/ النقب
- • محمد رمضان مزهر العربيد/ النقب
- • محمود سالم أبو خاطر/ النقب
- • معزوز حيدر رضيع/ النقب
- • حمودة محمد حمودة/ النقب
- • زكريا قاسم صقر فيومي/ نفحة
- • نائل تيسير يازجي/ النقب
- • همام نبيل منصور ابو طعيمة/ النقب
- • محمد رفيق داعور/ النقب
- • عبد الرحمن محمد ابو حرب/ نفحة
- • بلال محمد غبن/ النقب
- • احمد خضر/ النقب
- • مطيع عمران غبن/ النقب
- • عبد الله زياد عطل/ النقب