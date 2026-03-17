"سامسونغ" توقف بيع Galaxy Z Trifold بعد 3 أشهر فقط من طرحه

تستعد شركة سامسونغ الكورية لإنهاء مبيعات هاتفها ثلاثي الطيات Galaxy Z TriFold تدريجيًا بعد نحو ثلاثة أشهر من طرحه في الأسواق، مما يشير إلى أن الجهاز الذي يبلغ سعره 2,899 دولارًا كان الهدف منه أن يكون عرضًا تقنيًا أكثر من كونه طرازًا أساسيًا في تشكيلة هواتف الشركة.

وقال متحدث باسم "سامسونغ" إن الشركة ستبدأ بإيقاف مبيعات الهاتف في السوق الكورية، ثم ستتوقف عن بيعه في الولايات المتحدة بمجرد نفاد المخزون المتبقي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

وكانت هذه الخطوة متوقعة، حيث توقف موقع سامسونغ الإلكتروني هذا الشهر عن الإعلان عن إمكانية إعادة توفير هذا الهاتف القابل للطي المتطور، الذي يتميز بمفصلتين ويتمدد ليتحول إلى جهاز لوحي كبير بحجم 10 بوصات. ويكتفي الموقع الآن بالإشارة إلى أن مخزون TriFold قد نفد.

قدمت "سامسونغ" الجهاز في أواخر العام الماضي كعرض لقدراتها الهندسية، لكن سعر الهاتف المرتفع جعله شرائه محدودًا بفئة المستخدمين الأوائل الأكثر ثراءً.

طُرح الهاتف لأول مرة في كوريا الجنوبية في 12 ديسمبر بسعر 3.59 مليون وون، وتبعه إصدار في الولايات المتحدة في يناير.

روجت "سامسونغ" لشاشة الهاتف العريضة وقدرتها على تعدد المهام، رغم وجود بعض العيوب. وكان TriFold متاحًا للشراء مباشرةً من "سامسونغ" فقط، ولم تُوفره شركات الاتصالات أو متاجر التجزئة للمستهلكين، ما يُشير إلى مصيره القصير.

وفي مقابلة الشهر الماضي، قال وون-جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم تجربة الأجهزة المحمولة بسامسونغ، إن الشركة لم تقر بعد ما إذا كان TriFold سيصدر منه جيل لاحق أم لا، مشيرًا إلى تعقيد تصنيعه.

لكن بعض المزايا الأساسية للهاتف -مثل نسبة العرض الواسعة المثالية لمشاهدة الوسائط- قد تنتقل تدريجيًا إلى هواتف سامسونغ القابلة للطي الأرخص سعرًا.

المصدر / وكالات