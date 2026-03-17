الصحة بغزة: شهيدان و 20 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

17 مارس 2026 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
...
بلغ إجمالي عدد الشهداء 673، منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدين و 20 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 673، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,799، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,249 شهيدًا و 171,898 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
