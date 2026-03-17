قاليباف: ترامب ينشر الأكاذيب بسبب عجزه ولن يحدث ما تريده الولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنّ إيران لا تسعى إلى الحرب ولم تكن من بدأها، ولكنّها تدافع وستوجّه ضربات قاسية وتردّ بقوة على المعتدين.

وشدّد قاليباف في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، على أنّ القوات المسلحة الإيرانية تعترض وتدمر مسيّرات العدو مهما كانت متطورة باستخدام التكنولوجيا والقدرات المحلية.

وفي ظل استمرار مواجهة العدوان الأميركي - الإسرائيلي، قال قاليباف "لم نسمح أبداً للعدو بفرض خطته علينا"، مضيفاً أنّه تم تغيير نظام منصات إطلاق الصواريخ في إيران بعد العدوان السابق، و"لن يستطيع العدو تدميرها".

وبشأن أهداف العدوان، حدّد قاليباف أنّ الأعداء كانوا يخططون للانتصار على إيران خلال 72 ساعة، مشيراً في المقابل إلى أنّ النتيجة اليوم هي أن جميع القواعد الأميركية أصبحت هدفاً لإيران.

وفي ضوء ذلك، أكد قاليباف أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينشر الأكاذيب عدة مرات يومياً بسبب "عجزه ويأسه"، وأضاف أنّ "وجه ونظام الشرق الأوسط يتغيران، لكن لن يحدث ما تريده الولايات المتحدة".

وذكّر قاليباف أنه "قلنا دائماً لدول الجوار إن وجود الولايات المتحدة لن يجلب لهم الأمن واليوم يرون نتيجة ذلك"، مشيراً إلى أنّ طهران ستُقيّم مع دول المنطقة النظام والأمن المحليين في الجانبين الاقتصادي والأمني.

ومنذ 28 شباط/ فبراير تشن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي هجمات على إيران، أسفرت –وفق حصيلة رسمية إيرانية– عن استشهاد 1332 شخصا على الأقل، بينهم 202 طفل و223 امرأة، إضافة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة أكثر من 15 ألف شخص مع وقوع دمار واسع في البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين