الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 18 تواليًا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 18 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه وسط تحذيرات من خطورة المخططات الإسرائيلية تجاه المسجد.

ولأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.

الأقصى في مرمى طقوس "قربان الفصح".. وتحذيرات من كسر الوضع القائم



ومن جهته، يرى الباحث في شؤون القدس حسن خاطر أن الدعوات المتصاعدة من جماعات "الهيكل" لفرض ما يُسمى بـ"قربان الفصح" داخل المسجد الأقصى تمثل تطورًا خطيرًا في مسار استهداف الوضع التاريخي والديني القائم في الحرم القدسي.

وقال خاطر لـ "فلسطين أون لاين": إن "قربان الفصح يُعد طقسًا تلموديًا قديمًا في العقيدة اليهودية، إذ كان اليهود – وفق الرواية التوراتية – يذبحون حملًا في عيد الفصح ويقدّمونه قربانًا في الهيكل، ثم يتناولون لحمه ضمن طقوس دينية محددة".



المصدر / فلسطين أون لاين