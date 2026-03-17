4 خرافات شائعة عن الدهون… ماذا تقول الأبحاث الحديثة؟

قاليباف: ترامب ينشر الأكاذيب بسبب عجزه ولن يحدث ما تريده الولايات المتحدة

بعد اعتقاله رئيسها.. ترامب يلمح لضم فنزويلا إلى الولايات المتحدة

شهيدان وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

البرهان يرفض أي مصالحة مع “الدعم السريع” قبل إلقائها السلاح

القضاء الأمريكي يفرج عن ناشطة فلسطينية بعد عام من الاحتجاز

يديعوت أحرنوت: إيران تمتلك أدوات متعددة للسيطرة على مضيق هرمز دون جهد

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 18 تواليًا

القوة الدولية في غزة… استقرار مؤقت أم ترتيبات سياسية جديدة؟

مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس

17 مارس 2026 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
...
المسجد الأقصى المبارك

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 18 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه وسط تحذيرات من خطورة المخططات الإسرائيلية تجاه المسجد. 

ولأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إجراءات الإغلاق.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره إجراءات أمنية مؤقتة كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك.

الأقصى في مرمى طقوس "قربان الفصح".. وتحذيرات من كسر الوضع القائم

ومن جهته، يرى الباحث في شؤون القدس حسن خاطر أن الدعوات المتصاعدة من جماعات "الهيكل" لفرض ما يُسمى بـ"قربان الفصح" داخل المسجد الأقصى تمثل تطورًا خطيرًا في مسار استهداف الوضع التاريخي والديني القائم في الحرم القدسي.

وقال خاطر لـ "فلسطين أون لاين": إن "قربان الفصح يُعد طقسًا تلموديًا قديمًا في العقيدة اليهودية، إذ كان اليهود – وفق الرواية التوراتية – يذبحون حملًا في عيد الفصح ويقدّمونه قربانًا في الهيكل، ثم يتناولون لحمه ضمن طقوس دينية محددة".
 

 

متعلقات

الأكثر قراءة