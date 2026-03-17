3 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

3 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

17 مارس 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
مركبة قصفها الاحتلال في خان يونس (تصوير: فلسطين أون لاين)

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

ارتقى 3 شهداء وأصيب نحو 14آخرين جراء استهداف الاحتلال مركبة في شارع 5 في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه مناطق  شمال قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وجددت آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 671 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,779، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,247 شهيدًا و 171,878 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، موضحةً أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
