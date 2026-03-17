لبنان: حصيلة جديدة لضحايا العدوان المتواصل وحزب الله يستهدف تجمعاتٍ للاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 16على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، فيما واصل حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية، وأخرى في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

آخر التطورات الميدانية في لبنان

أعلنت مصادر لبنانية ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس/آذار إلى نحو 900 شهيد و2141 جريحاً.

قصفت مدفعية الاحتلال الأطراف بين الهبارية وكفرحمام، فيما شن غارات متتالية على عريض دبين وعرب الجل، وغارة آخرى على بلدة قعقعية الجسر في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة لامرأة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة عرمون في محافظة جبل لبنان.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء شهيد و إصابة 16 آخرين بينهم 7 سيدات، في قصف الاحتلال بلدة معركة جنوبي لبنان

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات ومواقع لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، فجر يوم الثلاثاء، إنه استهدف دبّابة ميركافا في مشروع الطيبة بصاروخ موجّه، وبعد أن سارع العدو إلى سحب خسائره تحت غطاء دخاني كثيف، عاجله المجاهدون بالقذائف المدفعية وصلية صاروخية.

واستهدف مقاومو حزب الله دبّابة "ميركافا" ثانية في منطقة مشروع الطيبة، بصاروخ موجّه، وأصابوها إصابة مباشرة ليرتفع عدد الدبّابات المستهدفة إلى 5 منذ ليل أمس.

كما استهدف تجمعاً لجنود "جيش" العدو الاحتلال في جديدة ميس الجبل، وتجمعاً آخر في موقع العاصي مقابل البلدة، بالإضافة إلى تجمع جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة، بصليات صاروخية.

واستهدف حزب الله أيضاً، بصليات من الصواريخ، تجمّعاً لجنود الاحتلال في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام، وتجمعاً في مستوطنة "مسكاف عام".

