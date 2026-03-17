إيران: غارات على منشآت جنوبي البلاد والحرس الثوري يشنُّ هجومًا قويًا على الأراضي المحتلة

في اليوم الـ18 من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى، لا يزال الحرس الثوري الإيراني يدكُّ أهدافًا للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواقع وقواعد أمريكية في المنطقة.

غاراتٌ على إيران

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن "طائرات أمريكية صهيونية شنت غارتين على مدينة بندر عباس جنوبي إيران صباح اليوم، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنَّ الغارات التي ضربت إيران ليلة أمس استهدفت مدن خرمشهر وعبادان وأروندكنار جنوب غربي البلاد.

عمليات الحرس الثوري

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أنّ القوات المسلحة الإيرانية شنت هجوماً وصفه بـ"القوي" على الأراضي المحتلة بالتزامن مع الاستهدافات شمال شرق العاصمة طهران.

وأفادت مصادر صحفية بإطلاق موجة مركبة من الصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بدولة الإمارات اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وأوضح المكتب أن الحريق نجم عن استهداف المنطقة بطائرات مسيَّرة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء هذا الهجوم.

إصابات في صفوف المستوطنين

ذكرت "القناة 12" العبرية، أنّ صفارات الإنذار دوت في في "تل أبيب"، و"غوش دان"، و"شارون"، و"شومرون"، مع الإشارة إلى أنّ ملايين الإسرائيليين لجؤوا إلى أماكن محصنة.

ونقلت "القناة 12" عن مستوطني القدس والمناطق المحيطة بها، بلاغهم عن دوي انفجار غير عادي.

كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مرور شظايا صاورخ انشطاري إيراني في سماء "الوسط".

وأقرت وزارة "الصحة" في حكومة الاحتلال بوقوع 146 إصابة، خلال يوم الاثنين، من جراء الهجمات الصاروخية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات الإسرائيليّة، منذ "بدء العدوان الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، وحتى الاثنين، بلغ 3656 إصابة".

كما أشارت إلى أنّ عدد الإصابات الكلّيّة التي دخلت المستشفيات الإسرائيليّة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ 76960 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين