"رادع" توقع عصابة عميلة في كمين محكم جنوب خانيونس

16 مارس 2026 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
كمين محكم يوقع العصابات العميلة جنوب خانيونس: قتلى وجرحى
متابعة/ فلسطين أون لاين

في عملية أمنية وميدانية نُفذت يوم أمس، أوقعت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة مجموعة من العصابات العميلة في كمين محكم بعد رصدهم وتتبعهم منذ لحظة تقدمهم من "الخط الأصفر".

وأوضحت "رادع"، في بيان صحافي، استهداف المنزل الذي تحصن فيه المجموعة من العصابات العميلة بقذيفة مضادة للتحصينات والاشتباك معهم بالأسلحة المتوسطة من مسافة صفر، مما أدى لإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وقالت "رادع"، إن "العملية كشفت عن الوجه القبيح لهذه العصابات التي استهلت تحركها بالسطو على خيام المواطنين وسرقة ممتلكاتهم، فيما عُثر في مكان فرارهم على بقايا طعام وشراب في نهار رمضان المبارك، في إثبات جديد على انسلاخ هؤلاء المرتزقة عن قيم ديننا الحنيف وأعراف مجتمعنا الصامد".

 وأكدت أن التغطية الجوية والنارية الكثيفة من طائرات الاستطلاع و"الكواد كابتر" الصهيونية لم تفلح في حماية العصابات، حيث استهدف الاحتلال أبطالنا بالصواريخ والقنابل أثناء الاشتباك دون وقوع إصابات.

#خانيونس #كمين محكم #العصابات العميلة #جنوب خانيونس

