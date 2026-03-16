الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل عددا من الشبان عند باب الساهرة

وكالات/ فلسطين أون لاين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على المصلين الذين كانوا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في محيط باب الساهرة، وسط القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت تجاه المصلين، واعتقلت عددا من الشبان.

وفي السياق ذاته، هددت سلطات الاحتلال بإغلاق "مطعم النصر" في سوق خان الزيت بالقدس المحتلة، ومنعت صاحبه من إعداد وتوزيع الوجبات الساخنة على الأهالي والمارة في منطقة باب العمود، التي يتم تقديمها من متبرعين كعمل خيري خلال شهر رمضان الفضيل.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من الوصول إليه، لليوم السابع عشر على التوالي، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ولأول مرة منذ عام 1967 منع الاحتلال المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، حيث غاب المصلون عن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، كما منع إحياء ليلة القدر في رحابه الطاهرة.

وكانت محافظة القدس، قد حذرت من التصاعد الخطير في خطاب التحريض الذي تقوده ما تُسمّى "منظمات الهيكل" المتطرفة ضد المسجد الأقصى، في ظل استمرار إغلاقه.

وأكدت أن ما يجري لا يمكن اعتباره "إجراءات أمنية مؤقتة" كما تدّعي سلطات الاحتلال، بل يندرج ضمن مسار سياسي وأيديولوجي يهدف إلى تغيير الواقع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

