حريق وإصابات في سقوط صاروخ على نهاريا شمالي فلسطين

أصيب عدد من المستوطنين، مساء يوم الإثنين، في سقوط صاروخ على مبنى في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة من جراء إطلاق دفعة صاروخية من لبنان.

ونقلت تقارير عبرية، عن إصابة عدد من المستوطنين بالاختناق بسبب الحريق الذي اندلع نتيجة سقوط صاروخ على مبنى في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين بين أنقاض مبنى في نهاريا.

وأفاد "الإسعاف" الإسرائيلي بانتشاله 5 عالقين من المبنى الذي أصابه صاروخ في نهاريا.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيانها الثاني عشر، استهدافها نهاريا بسرب من المسيّرات وصلية صاروخية عند الساعة السادسة مساءً.

ويواصل حزب الله ردّه الدفاعي، على شنّ الاحتلال الإسرائيلي، عدواناً متواصلاً على مناطق مختلفة من لبنان، منذ الـ3 من آذار/مارس، مخلّفاً مئات الشهداء والجرحى ومسفراً عن أضرار ودمار في المناطق السكنية.