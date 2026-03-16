الاحتلال يعتزم إعادة فتح معبر رفح جزئيا اعتبارا من الأربعاء

تعتزم سلطات الاحتلال، إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 18 مارس/آذار، بعد فترة من الإغلاق تزامنت مع الحرب على إيران.

وأعلنت ما تسمى هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، في بيان صحافي، أنه سيُعاد فتح معبر رفح أمام حركة المرور في الاتجاهين ابتداء من الأربعاء 18 آذار/ مارس المقبل، وذلك لحركة محدودة للأفراد فقط".

وأشار البيان، إلى أنه ستجري حركة خروج ودخول السكان عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية إسرائيلية مسبقة وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي.

وبيّنت الوحدة أن إجراءات تدقيق وفحص إضافية للهوية ستُجرى عبر ممر "ريغافيم"، الذي تديره الجهات الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الترتيبات الأمنية المعتمدة.

والثلاثاء، شددت حركة حماس على أن استمرار الإغلاق الإسرائيلي لمعبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر منذ 28 فبراير/شباط الماضي، يمثل "انتهاكاً خطيراً" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب تقارير صحفية، وصل وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -برئاسة القيادي البارز نزار عوض الله- إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

وعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، جرى خلالها استعراض مجمل التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بملف غزة.

كما ناقش المجتمعون التداعيات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية وفتح معب رفح لسفر المرضى والعالقين، والعمل على تخفيف القيود المفروضة على القطاع بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وكان المعبر، وهو المنفذ البري الوحيد للغزيين إلى العالم الخارجي دون المرور عبر "إسرائيل"، فُتح أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من شباط/ فبراير، غير أن الاحتلال أعاد إغلاقه تزامنا مع شنه الحرب على إيران بالشراكة مع الولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير.