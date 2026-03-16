رابط نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة "3" لعام 2024و 2025

في خطوة ينتظرها آلاف الطلبة وذويهم وسط ظروف قاهرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن الموعد الرسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لعام 2024 وللعام 2025، والمخصصة لطلبة قطاع غزة.

توقيت إعلان النتائج

أكدت الوزارة أن الستار سيُرفع عن النتائج يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت القدس الشريف. ويأتي هذا الإعلان ليتوج مسيرة من الصمود والتحدي خاضها الطلبة الفلسطينيون في القطاع لإتمام مسيرتهم التعليمية رغم كافة التحديات الميدانية.

آلية الفحص والاستعلام

أوضحت الوزارة أن البحث عن النتائج سيكون متاحاً إلكترونياً فور انتهاء العد التنازلي المحدد على الموقع الرسمي. وللحصول على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط الرسمي المعتمد.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب (المكون من 6 أو 8 أرقام فقط).

- الضغط على زر "بحث" بمجرد تفعيل الرابط عند الساعة 12:00 ظهراً.

ملاحظة هامة: نظام الاستعلام حالياً "مقفل" ولن يتم تفعيل خانة إدخال رقم الجلوس إلا عند الموعد المحدد أعلاه.

تحدي التعليم تحت الحصار

تكتسب هذه الدورة (الثالثة) أهمية خاصة، كونها تعكس إصرار المنظومة التعليمية على عدم ضياع العام الدراسي على طلبة غزة، حيث عملت الطواقم الفنية والإدارية في الوزارة على تذليل العقبات التقنية لضمان وصول الطلبة لنتائجهم بكل سهولة.

وتبرق وزارة التربية والتعليم بالتحية لكافة الطلبة الذين واصلوا ليلهم بنهارهم في الدراسة تحت ظروف غير مسبوقة، متمنيةً للجميع النجاح والتفوق ليكونوا بناة المستقبل لفلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين