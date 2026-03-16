هبوط الذهب والفضة مع ارتفاع أسعار الفائدة وسط توتر إمدادات النفط

تراجعت أسعار الذهب والفضة، الاثنين، متأثرة بتراجع التوقعات لخفض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب، وسط ارتفاع أسعار الطاقة، في حين حد ضعف الدولار من حجم الخسائر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.2% إلى 5007.58 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان/أبريل بنسبة 1% إلى 5011.10 دولار.

وأشار المحلل الإستراتيجي لدى "أو.سي.بي.سي"، كريستوفر وونغ، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يحافظ على التضخم مرتفعًا، ما يجعل البنك المركزي الأميركي متحفظًا تجاه خفض الفائدة، وهو ما يشكل ضغطًا على أسعار الذهب.

وتظل أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران للأسبوع الثالث، ما يهدد الإمدادات العالمية ويغلق مضيق هرمز، مركزًا المخاطر على سوق الطاقة.

في المقابل، قلل ضعف الدولار من أثر ارتفاع الفائدة على الذهب، إذ أصبحت السلع الأولية المقومة بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ما زاد جاذبية الذهب كأصل احتياطي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فشهدت الفضة انخفاضًا بنسبة 1.2% إلى 79.57 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم 1% إلى 1566.91 دولار.

وتوقع المحللون أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند إعلان السياسة النقدية يوم الأربعاء، في ظل التوترات المستمرة حول إمدادات النفط.

المصدر / وكالات