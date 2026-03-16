لبنان: استشهاد مسعفين في كفرصير وحزب الله يواصل دكَّ مستوطنات الاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الـ 15على التوالي مخلفًا مئات الشهداء والإصابات، بينما يواصل حزب الله التصدي للعدوان واستهداف تجمعات الاحتلال وأهداف في الأراضي الفلسطينية المختلة، عبر الصواريخ والمسيرات.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري، إلى 886 شهيدًا، بينهم 111 طفلا و67 امرأة.

وقالت الوزارة، في تقرير يومي صادر عن مركز عمليات الطوارئ، إن "عدد الشهداء منذ 2 مارس بلغ 886، ينهم 111 طفلا و67 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 2141".

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العاملين الصحيين إلى 38 شهيدًا و69 جريحا منذ بدء العدوان الموسع.

وعن ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد الاثنين، أكدت الصحة اللبنانية استشهاد 36 شخصا وإصابة 36 آخرين.

وكانت آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، أفادت بأنه منذ 2 مارس الجاري، شهيد 850، بينهم 107 أطفال و66 امرأة.

العدوان على لبنان

ارتقى ثلاثة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية جراء استهدافهم من قبل طيران الاحتلال أثناء قيامهم بإزالة الركام جراء غارة استهدفت كفرصير.

وأعلنت وزارة الصحة ارتقاء 5 شهداء وإصابة 6 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على القطراني (قضاء جزين) ليل أمس، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 5 شهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بلدتي مجدل سلم وعيتيت.

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي" يعزز قواته بلواءين إضافيين للسيطرة على مزيد من خطوط المواجهة في جنوب لبنان.

عمليات حزب الله

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إصابة مبنى في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة من جراء إطلاق دفعة صاروخية من لبنان.

وقالت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إنّ فرق الإنقاذ تبحث عن عالقين بين أنقاض مبنى في نهاريا.

كما أشارت "القناة 14" الإسرائيلية، إلى سقوط عدة إصابات إثر سقوط الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.

أعلن حزب الله، فجر يوم الاثنين، استهدافه تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال بصلية صاروخيّة، بعد ساعات قليلة من استهدافه تجمّعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال في جديدة ميس الجبل بقذائف المدفعيّة.

واستهدف حزب الله الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بقذائف المدفعيّة، كما قصف تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة.

وقصف مقاومو حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين