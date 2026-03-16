يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين، بالإضافة إلى انتهاكاته للبروتوكول الإنساني الأمر الذي فاقم معاناة النازحين في القطاع.

ارتقى شهيد وأصيب آخرون جراء قصف من مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال غزة، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة آخرين، فجر يوم الاثنين، جراء انهيار سور كلية الرباط على خيام النازحين في مواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشهدت الشهور القليلة الماضية، انهيار عدد من البنايات المتضررة جراء الحرب الإسرائيلية، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن حوالي 30 ألف مبنى في القطاع مهددة بالانهيار، ما يشكل خطراً على حياة نحو 150 ألف نسمة يقيمون فيها.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) ارتفعت إلى 663 شهيدًا فيما وصل عدد المصابين 1,762 إصابة وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,239 شهيدًا و171,861 إصابة.

