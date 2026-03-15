حماس: استهداف الاحتلال سيَّارة الشرطة بغزَّة محاولة اليائسة لبثّ الفوضى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية، يوم الأحد، قصف الاحتلال سيارة شرطة وسط قطاع غزة، يمثّل إمعاناً في الجرائم الوحشية التي ترتكبها حكومة الاحتلال واستمراراً في محاولاتها اليائسة بث الفوضى فيه عبر استهداف عناصر الشرطة المدنية.

وقالت الحركة، في بيانه صحافي، "إن هذه الجريمة الغادرة تعبّر عن الوجه الحقيقي للاحتلال، وسياسته المفضوحة الهادفة لاستمرار حرب الإبادة وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتحلّل من كل التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع قبل أشهر".

وأكدت الحركة، أن سلوك الوحشي لكيان الاحتلال الإرهابي يستوجب تحرّكاً عاجلاً من الوسطاء والمجتمع الدولي ومؤسساته؛ لكبح جرائمه، مطالبةً بإلزام الاحتلال بوقف عمليات الاستهداف المتكررة للمدنيين الأبرياء والمؤسسات المدنية في القطاع، وانتهاكاته الواسعة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، يوم الأحد، استشهاد مدير شرطة التدخل بالمحافظة الوسطى عقيد/ إياد أبو يوسف، وبرفقته 7 من ضباط وعناصر الشرطة، جراء قصف من طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة، قبل أن تؤكد مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء إلى 9.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة للشرطة في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة، مما أدى إلى استشهاد ثمانية من عناصر وضباط الشرطة بينهم مديرشرطة التدخل في المحافظة الوسطى العقيد إياد أبو يوسف.

وأفادت مصادر طبية، أن جثامين الشهداء وصلت إلى ثلاجة الشهداء في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف طيران الاحتلال جيب شرطة.

وأوضحت مصادر أخرى، أن من بين الشهداء هم: العقيد إياد أبو يوسف، عبد الرحمن العمصي، وسام الحافي، يوسف ميط، مصعب الدرة، فتحي عويضة، رامي حرب، عبد الله بدوان.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بأن 5 شهداء بينهم 4 شهداء جُدد وآخر متأثرًا بجراحه، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) ارتفعت إلى 663 شهيدًا فيما وصل عدد المصابين 1,762 إصابة وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,239 شهيدًا و171,861 إصابة.