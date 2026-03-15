فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إجراءات جديدة بشأن عمل المولدات التجارية في غزة

الدَّاخليَّة بغزَّة: استشهاد مدير شرطة و7 عناصر بقصف إسرائيليّ وسط القطاع

موعد نتائج توجيهي "الدورة الثالثة" لطلبة غزة.. بالرابط وآلية الفحص

في مجزرة داميَّة... 9 شهداء في استهداف الاحتلال مركبةً للشرطة وسط القطاع

دراسة تكشف: هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة

إيران: تضرر أكثر من 29 ألف مبنى مدني في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

وفاة الإعلامي الفلسطيني جمال ريان أحد أبرز مذيعي قناة الجزيرة

بالأسماء.. الاحتلال يصدر 93 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين

خبير إسرائيلي: الصواريخ العنقودية الإيرانية تسبب أضرارًا جسيمة في "إسرائيل"

جسر جوي أمريكي لإمداد "إسرائيل" بالذخائر والصواريخ الاعتراضية

15 مارس 2026 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن موعد الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة "الدورة الثالثة" 2024 و2025، لطلبة غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي تابعته "فلسطين أون لاين"، بأن نتائج الدورة الثالثة لطلبة غزة، والتي عقدت في شهر فبراير/ شباط الماضي، ستعلن غدًا الإثنين عند الساعة 12 ظهراً من خلال موقع نشر النتائج: https://psge.ps.

وحول آلية الحصول على رقم الجلوس

 بينت الوزارة، أن كل من تقدم في دورة شهر 2\2026 (الدورة الثالثة) لأول مرة كطالب دورة أولى 2024، أو كطالب دورة أولى 2025، وقام بعملية الربط بحساب صحيح، بإمكانه الاستعلام عن رقم جلوسه من أجل الحصول على نتيجة الثانوية العامة. وذلك بالطريقة الآتية:

الدخول الى موقع https://www.psgereg.pna.ps، وإدخال اسم المستخدمgazap1، ثم كلمة المرور gaza1234، وإدخال النص في المكان الصحيح، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار شاشة تسجيل طلبة داخل غزة "دورة أولى" والتي تستخدم لعرض رقم الجلوس وبيانات الطالب، وإدخال السنة 2024، أو 2025، ثم رقم الهوية، وتاريخ الميلاد.

أما عن الطلبة الذين تقدموا للدورتين الثانية والثالثة 2024-2025، والذين حصلوا على أرقام جلوسهم في الدورة الأولى، أن بإمكانهم الاستعلام عن نتيجتهم باستخدام أرقام جلوسهم التي حصلوا عليها في حينه، وفي حال نسيان الطالب لرقم جلوسه، فبإمكانه الاستعلام من خلال نفس الشاشة بالطريقة المذكورة أعلاه.

وفي وقت سابق، قد أعلنت عن موعد عقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2026 في دورتيه الأولى والثانية، محددةً مواعيد الامتحانات النظرية والعملية وآليات انعقادها.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الدورة الأولى ستبدأ يوم السبت الموافق 20 حزيران/ يونيو القادم وتستمر حتى الأربعاء 8 تموز/ يوليو 2026.

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة