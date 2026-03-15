(5) شهداء في غزّة.. وحصيلة جديدة لضحايا خروقات الاحتلال للهدنة

15 مارس 2026 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة، يوم الأحد، بأن 5 شهداء بينهم 4 شهداء جُدد وآخر متأثرًا بجراحه، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) ارتفعت إلى 663 شهيدًا  فيما وصل عدد المصابين 1,762 إصابة وسُجلت 756 حالة انتشال.

وبذلك فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 72,239 شهيدًا و171,861 إصابة.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

