بالأسماء.. الاحتلال يصدر 93 أمر اعتقال إداري جديد بحق أسرى فلسطينيين

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا.

وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 حتى بداية شهر آذار/مارس الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

حمزة سالم جمال دسوقي-برقا-4 أشهر يزن بلال عبد الرحيم رضوان-عزون-6 أشهر اسلام فايق ياسين ضبايه-جنين-حتى 19/3/2026 ايهم فاخر محمد حمادنه-عصيره الشمالية-3 أشهر ابراهيم خميس ابراهيم نقيب-نابلس-4 أشهر نور الدين ايمن سعيد ابو شلال-نابلس-4 أشهر بشار فؤاد سليمان سالم-الدهيشة- حتى 14/3/2026 محمد نادر خلف احميد-مخيم الدهيشة- حتى 19/3/2026 عبد الله علاء عزت نابلسي-نابلس-4 أشهر خليل جمال خليل حمدان-اذنا-4 أشهر امير ابراهيم عارف اصمادي-قباطية-6 أشهر محمد محمود جميل نيروخ-الخليل-4 أشهر عبد الرحمن مازن يوسف شريم خدرج-قلقيليه- حتى 19/3/2026 عبد العفو عوض عبد العفو سلهب-بيت لحم-3 أشهر محمد عادل خليل عطا الله-خرمله-6 أشهر منير محمد محمود التعامره-بيت لحم-6 أشهر مجدي حسني محمد عبدي-بيت امرين-4 أشهر فيصل عدنان محمد عيده-خربة عانين-6 أشهر عبد الله محمود عبد الله عايش-الدهيشة-4 أشهر مصطفى علي مصطفى البزور-رابا-6 أشهر علاء غالب ناجح حاج علي-جماعين-6 أشهر خالد عاكف جميل اشتيه-سالم-6 أشهر ناجي فؤاد عزات جوابره-كفر راعي-6 أشهر محمد رياض عبد الكريم عبد الدايم-طولكرم-6 أشهر عبد الكريم جميل مصطفى ملحم-كفر راعي-6 أشهر حسن كريم عوده فرج-تلفيت-4 أشهر مجد احمد نظمي عبد الغني-صيدا-4 أشهر محمد حسان وجيه شخشير-نابلس-6 أشهر علي راضي قاسم شقو-نابلس-6 أشهر عبد الله منير حسني خواجا-نعلين-4 أشهر بهاء الدين عايد ابراهيم رمضان-عسكر-6 أشهر مهند ذيب ابراهيم بدو-طولكرم-6 أشهر يوسف نور الدين سليم عبد الجواد-بيت لحم-6 أشهر ادم علاء عثمان هندي-بيتا الفوقا-6 أشهر حمزة حسن اسماعيل شرايعه-بلاطة-6 أشهر محمد فضل جاسر حسب الله-رام الله-6 أشهر عبد الرازق عطا عبد الرازق دحبور-عبوين-6 أشهر محمد عصام حسني قزمار-عتيل-4 أشهر ابراهيم عقاب كنج الجمل-عصيره الشماليه-6 أشهر شاهر جميل مصطفى الحيح-صوريف-6 أشهر يحيى كمال احمد فخوري-جنين-4 أشهر وعد عرفات مصطفى هدمي-صوريف-6 أشهر همام عفيف محمد رشيد اعتيلي-عتيل-6 أشهر حماد احمد حماد ابو ماريا-بيت امر-6 أشهر الجزار وعد احمد خواجا-نعلين-شهرين واسبوع احمد عبد الرؤوف سعيد مرعي-دير الغصون-6 أشهر رمزي مصطفى محمد نعالوه-طولكرم-6 أشهر حمزة محمد علي بزور-رابا-4 أشهر ونصف عبد العزيز موسى عبد العزيز عاصي-قراوة بني حسن-حتى 19/3/2026 عبد المجيد محمد عقاب خضيرات-طوباس-6 أشهر مصعب ماهر محمود جماعات-اريحا-6 أشهر مالك زياد نمر قواسمة-الخليل-6 أشهر فراس ابراهيم علي بيت راشد-بيت لحم-6 أشهر احمد ياسين مصطفى عمر عوده-طولكرم- حتى 19/3/2026 ابراهيم جهاد عبد اللطيف حميدان-بدو-4 أشهر محمود فخري يوسف نزال-قباطية-4 أشهر بهاء عماد حامد قعدان-طولكرم- حتى 19/3/2026 محمود محمد حسني امطير-مخيم قلنديا-6 أشهر محمد فؤاد احمد عاصي-قراوة بني حسن-6 أشهر محمد حسنين حمدي رمانه-البيره-4 أشهر احمد سلمان سليمان عرجان-الظاهرية-4 أشهر حسام محسن سعيد روزه-المخفيه-4 أشهر حبيب صلاح عيسى قاسم-بيت لحم-6 أشهر ابراهيم مجاهد محمود غانم-طولكرم-5 أشهر اسلام رائد راضي دقه-دير الغصون-6 أشهر يوسف حاتم عبد اللطيف قب-دير الغصون-5 أشهر محمد عبد الخالق محمد غانم-دير الغصون-6 أشهر عبد العزيز سلام محمد جميل خلايله-دير الغصون-6 أشهر حمزة محمود علي البزور-رابا-5 أشهر ونصف ياسين كايد عبد اللطيف صباح-عوريف-4 أشهر عباده نمر نافع ابو الرب-جلبون-4 أشهر عنان علان حسون صايج-نابلس-4 أشهر عبد الله اكرم محمد راضي ابو الرب-طولكرم- حتى 19/3/2026 امين بحري امين دم-بيت فوريك- حتى 19/3/2026 ابراهيم شادي اباهيم دعامسه-مخيم الدهيشة-4 أشهر احمد محمود ياسين عساف-قباطية-6 أشهر حسن معتصم شاهر خطيب-مخيم قلنديا-4 أشهر محمد ثائر محود زعول-حوسان-4 أشهر صهيب خالد سليمان الطرايره-رام الله-6 أشهر صهيب حسام عبد حنني-بيت فوريك-6 أشهر ايسر عزات حامد ضراغمة-طوباس-6 أشهر عبد الصمد جمال جميل اشتيه-سالم-4 أشهر زياد صالح احمد قرعان-قلقيليه- حتى 19/3/2026 عميد محمد احمد فشافشه-جبع-6 أشهر حسام الدين حسن احمد قطناني-قلقيليه- حتى 19/3/2026 زهير راشد زهير احمد-رمانه-6 أشهر اورهان فتحي محمد حمايل-بيت عور الفوقا-5 أشهر هاشم علي صهيب ابو تركي-الخليل-6 أشهر عمرو عبد الله كامل احمد-ذنابه-5 أشهر علاء عيسى احمد دويري-قلقيليه-حتى 19/3/2026 صلاح خميس صلاح عوض-بيت فوريك-4 أشهر قيس بسام محمد النوري-عنبتا-5 أشهر احمد نهاد واصف ابو حناني-عرانه-5 أشهر ونصف

