جماهير طوباس تشيع شهداء مجزرة طمون

شيعت الجماهير الفلسطينية، الأحد، جثامين شهداء مجزرة بني عودة في بلدة طمون، جنوبي مدينة طوباس، والتي راح ضحيتها أم وأب وطفليهما بعد إعدامهم بدم بارد فجرًا برصاص قوات إسرائيلية خاصة.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة؛ خالد بني عودة وزوجته وعد بني عودة، وطفليهما محمد وعثمان من المستشفى التركي، باتجاه منزل العائلة في بلدة طمون، حيث ألقيت عليهم نظرة الوداع الأخيرة قبل مواراتهما الثرى في مقبرة طمون.

وعم الحزن والغضب اليوم بلدة طمون ومدينة طوباس، إثر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق عائلة بني عودة، بينما أُعلن الحداد العام.

وردد المشيعون خلال موكب التشييع هتافات غاضبة، وأخرى تطالب بالرد على الجريمة ومحاسبة الاحتلال.

وألقى الشقيقان المصابان خالد ومصطفى، وهما الناجيان الوحيدان من المجزرة، نظرات الوداع الأخيرة على الأم والأب وشقيقيهما محمد وعثمان، في مشهد مؤلم أثار مشاعر المشيعين.

وظهر الطفل الناجي من المجزرة خالد بني عودة وهو يواسي جدته بعد استشهاد أفراد عائلته وهو يؤكد لها أن والده ارتقى وهو يردد الشهادة.

وأدانت فصائل وقوى فلسطينية استشهاد أربعة مواطنين من عائلة بني عودة في بلدة طمون شمال الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال، معتبرة الحادثة جريمة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وطالبت الفصائل في بيانات منفصلة، بمحاسبة المسؤولين عنها، في وقت دعت فيه بعض الفصائل إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

ووقعت المجزرة، فجر الأحد، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة داخل بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين من عائلة بني عودة بعد إصابتهم بالرصاص الحي وهم علي خالد صايل بني عودة (37 عاما)، ووعد عثمان عقل بني عودة (35 عاما)، وطفلاهما محمد (5 أعوام) وعثمان (6 أعوام).

المصدر / فلسطين أون لاين