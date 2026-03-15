حماس تدعو لتصعيد المواجهة عقب إعدام الاحتلال عائلة فلسطينية في طوباس

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب إعدام الاحتلال عائلة فلسطينية في بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

واستشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم أب وأم وطفلان، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبتهم في بلدة طمون، فيما أصيب طفلان شقيقان لهما بجروح، في مجزرة دامة.

وقالت حماس، في بيان صحافي يوم الأحد، إن ما جرى في طمون يمثل "جريمة إعدام ميداني" بحق عائلة فلسطينية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على مركبة كانت تقل أباً وأماً وطفليهما، ما أدى إلى استشهادهم جميعاً.

وأضافت أن الحادثة تشكل "جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال"، معتبراً أنها تعكس ما وصفه بـ"الطبيعة الإجرامية لقوات الاحتلال" واستهدافها المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.

وأكدت حماس أن هذه الجرائم لن تنجح في بث الخوف بين الفلسطينيين، بل ستزيد من حالة الغضب والإصرار على مواجهة الاحتلال.

ودعت حماس الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى تصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال في مختلف نقاط التماس، والعمل على توحيد الصفوف وتفعيل مختلف أشكال المقاومة رداً على ما وصفه بجرائم الاحتلال.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، التي تشمل عمليات قتل واعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت، إضافة إلى التهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1125 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً و700 آخرين، فضلاً عن اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين