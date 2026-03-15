مباحث غزة تكشف سرقة أدوات طبية بـ 32 ألف دولار

كشفت المباحث العامة في محافظة غزة، النقاب عن ملابسات سرقة أدوات ومستلزمات طبية تُقدَّر قيمتها بنحو 32 ألف دولار من أحد المخازن في المدينة، وذلك عقب تلقي شكوى من أحد المواطنين.

وقالت المباحث العامة "قسم التفاح" في محافظة غزة، في بيان لها الأحد، إن التحقيقات بدأت بعد بلاغ تقدم به المواطن (أ.م) أفاد فيه بتعرض مخازنه لسرقة أدوات ومستلزمات طبية.

وأوضحت المباحث أنها باشرت فور تلقي البلاغ إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث قادت التحريات إلى الاشتباه بالمواطن (م.ف).

وأضافت أنه جرى استدعاء المشتبه به والتحقيق معه وفق الإجراءات القانونية، حيث اعترف خلال التحقيق بارتكاب عملية السرقة، مؤكدة أنها تمكنها من ضبط المسروقات واستعادتها بالكامل.

وأشارت إلى أنه تم تحويل المتهم، إلى جانب المضبوطات وملف القضية، إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول المتبعة

