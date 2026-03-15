مانشستر سيتي يتعثر أمام ويستهام ويهدي أرسنال فرصة ذهبية للقب

واصل مانشستر سيتي نزيف النقاط بالتعثر خارج أرضه بالتعادل مع ويستهام يونايتد بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز، مساء السبت، ليقرب منافسه أرسنال خطوة جديدة من اللقب.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه بهدف برناردو سيلفا في الدقيقة 31 بل أدرك الفريق اللندني التعادل سريعا بهدف كونستانتينوس مافروبانوس في الدقيقة 35.

فقد السيتي أربع نقاط في آخر جولتين ليبقى رصيده 61 نقطة وتتبقى له مباراة مؤجلة، ولكن فارق النقاط زاد إلى تسع نقاط مع أرسنال الذي فاز على إيفرتون 2 / صفر في وقت سابق من يوم السبت.

وتضاعف هذه النتيجة الضغوط على مانشستر سيتي ومدربه جوسيب غوارديولا قبل استضافة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق الإنجليزي بثلاثية دون رد ذهابا في إسبانيا.

أما ويستهام رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر.





لم يكن هجوم مانشستر سيتي بالشراسة الكافية على مرمى منافسه اللندني بل اكتفى بتسديدة لعمر مرموش من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم، وبعدها رأسية من إرلينغ هالاند بجوار القائم بعد كرة عرضية من ريان آيت نوري.

ترجم السيتي الأفضلية النسبية بهدف أول سجله برناردو سيلفا بمهارة رائعة بعدما سدد الكرة من فوق الحارس مادس هيرمانسن ليتقدم الضيوف بعد مرور 31 دقيقة.

ولكن ويستهام أدرك التعادل سريعا بعد مرور أربع دقائق فقط من ركلة ركنية نفذها جارود بوين، وأخطأ الحارس جيانلويجي دوناروما في تقديرها، ليكملها كونستانتينوس مافروبانوس برأسه لتدخل المرمى بعد الارتطام بالعارضة.

حاول السيتي التقدم مجددا قبل انتهاء الشوط الأول، وهدد مرمى منافسه بتسديدتين بجوار القائم لأنطوان سيمينيو وماتيوس نونيز.





في الشوط الثاني، سارت المباراة في اتجاه واحد فقط نحو مرمى ويستهام، ولكن هالاند وجيريمي دوكو ومرموش وعبد القادر خوسانوف افتقدوا التركيز في اللمسة الأخيرة، بينما أنقذ الحارس هيرمانسن ثلاث فرص أخرى أمام هالاند وماتيوس نونيز والبديل ريان شرقي الذي شارك مكان مرموش.

وتصدت العارضة لركلة حرة نفذها لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريندرز في الدقيقة 84، وواصل مانشستر سيتي إهدار الفرص برعونة بسبب قلة تركيز الثنائي نيكو أورايلي ومارك جيهي وهالاند على بعد خطوات قليلة من المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل.

