"تل أبيب" تُبلغ واشنطن بأزمة دفاعية: نقص كبير في الصواريخ الاعتراضية

15 مارس 2026 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
صواريخ اعتراضية إسرائيلية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أزمة متنامية في منظومة "الدفاع" الجوي الإسرائيلية، بعد أن أبلغت "تل أبيب" واشنطن بوجود نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية المستخدمة للتصدي للهجمات الباليستية.

وبحسب ما أورده موقع Semafor نقلاً عن مسؤولين مطلعين في العاصمة الأمريكية، فإن "إسرائيل" أبلغت الإدارة الأمريكية قبل أيام بأنها تواجه عجزاً كبيراً في مخزون الصواريخ الاعتراضية، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية مع إيران ولبنان، وسط تبادل مكثف للهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في القدرات الدفاعية الإسرائيلية لم يكن مفاجئاً لواشنطن، إذ كانت الجهات المعنية في الإدارة الأمريكية على دراية به منذ عدة أشهر، وفق ما أكدته مصادر رسمية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة Yedioth Ahronoth عن مسؤول أمريكي قوله إن هذا النقص "كان متوقعاً"، مشدداً في المقابل على أن الولايات المتحدة لا تعاني مشكلة مماثلة في مخزونها الدفاعي، وأنها تمتلك ما يكفي من الأنظمة الاعتراضية لتأمين قواعدها العسكرية وقواتها المنتشرة في المنطقة.

محاولات لاحتواء النقص

وبحسب المصادر ذاتها، تعمل "تل أبيب" حالياً بشكل مكثف للبحث عن حلول عاجلة لتعويض النقص في ترسانتها الدفاعية، في ظل ارتفاع الطلب على الصواريخ الاعتراضية نتيجة التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

487679822.jpg
دولة الاحتلال تعتمد كليا على الدعم الأمريكي في قطاع الصواريخ الاعتراضية

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومتين الأمريكية أو الإسرائيلية يؤكد أو ينفي ما ورد في هذه التقارير.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متسارعاً منذ أواخر فبراير الماضي، مع اتساع رقعة المواجهة بين "إسرائيل" وإيران. وفي حين تواصل طهران إطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف داخل دولة الاحتلال، تقول إنها تستهدف أيضاً مصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، ضمن ردها على العمليات العسكرية الجارية.

