هذه الخضراوات تدعم كبدك في أواخر رمضان

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يشهد الجسم – ولا سيما الكبد – مرحلة حساسة تتطلب عناية خاصة بعد أسابيع من تغيّر مواعيد الوجبات وأنماط النوم. ويؤكد خبراء التغذية أن دعم الكبد لا يحتاج إلى أنظمة معقدة، بل يمكن تحقيقه من خلال عادات غذائية بسيطة أبرزها الإكثار من الماء وتناول الخضراوات الورقية والصليبية.

الخضراوات الورقية.. مضادات أكسدة تعزز صحة الكبد

تعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس مصادر غنية بمضادات الأكسدة، خاصة فيتاميني "سي" و"إي"، إلى جانب مركبات نباتية تقلل الإجهاد التأكسدي المرتبط بتلف خلايا الكبد.

وتشير أبحاث في التغذية الإكلينيكية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضار ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، خصوصاً عند دمجها مع نمط حياة متوازن.

الخضراوات الصليبية.. دعم مباشر لعمليات إزالة السموم

تحتوي الخضراوات الصليبية – ومنها البروكلي والقرنبيط والملفوف – على مركبات كبريتية أبرزها "السلفورافان"، التي أظهرت الدراسات فاعليتها في تحفيز إنزيمات إزالة السموم داخل الكبد.

وتسهم هذه الإنزيمات في تحويل المركبات الضارة إلى أشكال قابلة للذوبان في الماء، بحيث يمكن التخلص منها عبر الكلى والجهاز الهضمي. ويرتبط نشاط إنزيم "غلوتاثيون إس-ترانسفيراز" بوفرة هذه المركبات في الغذاء، وهو عنصر رئيسي في عملية الاقتران وإزالة السموم.

الماء.. شريك أساسي في عمل الكبد

يلعب الماء دوراً لا غنى عنه في جميع العمليات الحيوية، بما فيها التخلص من نواتج الاستقلاب. وبعد معالجة الكبد للمواد الضارة أو بقايا الأدوية، يحتاج الجسم إلى كميات كافية من السوائل كي تتمكن الكلى من طرحها بكفاءة.

وتوصي الهيئات الصحية بالمداومة على شرب الماء بين الإفطار والسحور، وتجنّب تناوله بكميات كبيرة دفعة واحدة.

كيف يتأثر الكبد في أواخر رمضان؟

يؤدي تغيّر عادات الأكل خلال الشهر إلى إجهاد الجهاز الهضمي لدى البعض، خاصة مع الإفراط في الأطعمة الدسمة. لذلك يُعتبر الانتقال التدريجي إلى وجبات خفيفة وغنية بالألياف خطوة مهمة لاستعادة التوازن الأيضي قبل العيد.

ويشير الأطباء إلى أن الكبد قادر على تجديد خلاياه طبيعياً، لكنه يستفيد بدرجة كبيرة من نظام غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة وغني بالخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

عناية مستمرة تتجاوز موسم رمضان

ومع الاستعداد لاستقبال العيد، ينصح المختصون بجعل العناية بالكبد عادة دائمة، عبر الإكثار من الخضراوات الورقية والصليبية، وشرب الماء بانتظام، وخفض السكريات والدهون المصنعة. خطوات بسيطة لكنها كفيلة بدعم صحة هذا العضو الحيوي على مدار العام.

المصدر / الجزيرة نت