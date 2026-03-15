بريطانيا تدرس إرسال آلاف المسيّرات الاعتراضية إلى الشرق الأوسط

15 مارس 2026 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...
يبحث مسؤولون عسكريون في إمكانية نشر نظام "أوكتوبوس" البريطاني للطائرات المسيّرة الاعتراضية

ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يدرس إرسال آلاف الطائرات المسيّرة الاعتراضية إلى الشرق الأوسط، ضمن تحرك لرفع مستوى القدرات الدفاعية في المنطقة.

وبحسب التقرير، يبحث مسؤولون عسكريون في إمكانية نشر نظام "أوكتوبوس" البريطاني للطائرات المسيّرة الاعتراضية، الذي صُمّم لدعم دفاعات أوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية، بهدف تعزيز الدفاعات ضد مسيّرات "شاهد" الإيرانية.

ويأتي هذا التحرك بعد العدوان الذي شنته أمريكا و"إسرائيل" على إيران، ما دفع إيران إلى الرد باستهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمصالح الأمريكية في المنطقة بالصواريخ والمسيرات التي أثبتت قدرة ودقة في إصابة الأهداف.

المصدر / وكالات
