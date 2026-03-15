15 شهيداً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان و"حزب الله" يقصف مواقع عسكرية

يتواصل التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب البلاد، في وقت أعلن فيه "حزب الله" تنفيذ عمليات صاروخية ومدفعية استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود، وسط مؤشرات إسرائيلية إلى احتمال توسيع العمليات البرية في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فجر الأحد، ارتفاع حصيلة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في الجنوب إلى 15 شهيداً بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى ثمانية جرحى. وطاولت الغارات مدينة النبطية وبلدتي حارة صيدا والقطراني.

كما أفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد شخص إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الشرحبيل بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في جنوب لبنان تتعرض لقصف مدفعي إسرائيلي، في ظل استمرار التصعيد العسكري على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف طال البلدة، فيما سُجّل قصف مدفعي متقطع استهدف وادي السلوقي ومحيط بلدتي قبريخا وتولين.

وفي سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني انتشال مصابين اثنين بجروح متوسطة من منزل استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة مجدل سلم.

في المقابل، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه نفذوا سلسلة عمليات عسكرية استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال في مواقع حدودية، بينها ثكنة "أفيفيم" وموقع قرب بلدة العديسة ونقطة عسكرية مقابل بلدة ميس الجبل.

وقال الحزب إن هذه الهجمات جاءت رداً على "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه تقديرات إسرائيلية إلى أن الجيش يستعد لاحتمال توسيع عملياته داخل لبنان، بما في ذلك سيناريو توغل بري قد تشارك فيه عدة فرق عسكرية في جنوب البلاد.

ويتزامن التصعيد الميداني مع تحركات سياسية ودبلوماسية لوقف الحرب، إذ يجري تداول مقترحات لبدء هدنة تمهد لمفاوضات تتناول انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية ومسألة سلاح "حزب الله".

