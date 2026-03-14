شهيد و4 إصابات برصاص ميليشيات المستوطنين جنوبي نابلس

استشهد شاب وأصيب آخران، مساء يوم السبت، برصاص المستوطنين أثناء التصدي لهجومهم على بلدة قصرة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة، مشيراً إلى أن الطواقم تعاملت مع أربع إصابات في المكان، بينها ثلاث إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة أخرى نتيجة الاعتداء بالضرب.

من جانبها، أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا بمدينة نابلس استشهاد الشاب أمير معتصم محمود عودة (28 عاماً) من بلدة قصرة، متأثراً بإصابته عقب الهجوم الذي نفذه المستوطنون على البلدة.

وفي سياق مواز، أُصيب أربعة فلسطينيين، صباح السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية كيسان شرق بيت لحم في الضفة الغربية، فيما استولوا على عشرات رؤوس الأغنام تعود لأحد المواطنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت الأهالي في القرية وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص، فيما تعرّض آخران للضرب، ووصفت الإصابات بأنها متوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على نحو 100 رأس من الأغنام تعود للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في برية كيسان.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال هجوم المستوطنين على منطقة كيسان الرشايدة شرق بيت لحم، وهما رجل يبلغ من العمر 52 عامًا وشاب (39 عامًا).

