من يضع اللثام للناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"؟

14 مارس 2026 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
الشهيد محمد سمير قنيطة وهو يضع اللثام للناطق باسم القسام

اجتاح مقطع فيديو منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنه يُظهر الشهيد محمد سمير قنيطة وهو يضع اللثام على الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الراحل حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة".

وأظهر الفيديو المتداول، الذي نشره الإعلام العسكري لكتائب القسام في وقت سابق، لقطات للشهيد محمد قنيطة وهو يضع اللثام على الناطق باسم الكتائب الراحل أبو عبيدة، في مشهد يجسد السرية والانضباط الأمني داخل صفوف الكتائب.

وربط ناشطون الفيديو بالشهيد محمد سمير قنيطة، الذي كان يعمل في قسم الإعلام العسكري للكتائب، واستشهد في 19 مايو/أيار 2025، مسلطين الضوء على دوره في توثيق مراحل المقاومة وإبراز رموزها.

وجاء ذلك بعد نشر صور شهداء آخرين خلال الأيام الماضية ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، لإعادة تسليط الضوء على رموز القسام الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة، وربط مسيرتهم الميدانية بسردية "طوفان الأقصى" ومراحله المختلفة.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ركزت غالبية التفاعلات على البعد العاطفي للحظة التي ارتبط فيها اللثام باسم أبو عبيدة وخطابه بذاكرة الجمهور.

المصدر / الجزيرة نت
