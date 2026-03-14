إصابة طفلين وتضرر خيام نازحين جراء عاصفة رملية تضرب غزة

14 مارس 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
عاصفة رملية مصحوبة برياح شديدة تسببت في انعدام مدى الرؤية وانتشار كثيف للغبار

أصيب طفلان، يوم السبت، إثر سقوط حائط عليهما في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة نتيجة الرياح القوية وسوء الأحوال الجوية.

وأفادت مصادر محلية بأن طفلين أصيبا جراء سقوط حائط عليهما في مدينة خان يونس، ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادثة منفصلة، انهار جدار مبنى متصدع على خيمة تؤوي نازحين قرب ميناء غزة غربي المدينة. كما سقطت شجرة نخيل على خيمة في إحدى مناطق القطاع بفعل الرياح الشديدة.

وقال جهاز الدفاع المدني بالقطاع في بيان إن طواقمه "تلقت عددا كبيرا من مناشدات المواطنين في مناطق مختلفة من خان يونس بسبب الأحوال الجوية والرياح القوية التي أثرت على خيام النازحين وممتلكاتهم".

وأضاف أن الطواقم تعمل على مدار الساعة للاستجابة لنداءات المواطنين رغم محدودية الإمكانات، حيث تعاملت مع مهام ميدانية شملت إزالة أخطار أعمدة آيلة للسقوط، وتثبيت خيام النازحين، ومساعدة المواطنين داخل المخيمات للحد من الأضرار وضمان سلامتهم، مشيرا إلى أن الطواقم تعاملت كذلك مع عدد من الإصابات الميدانية.

ومنذ ساعات الصباح، تضرب عاصفة رملية كثيفة، مناطق واسعة من قطاع غزة، ما فاقم معاناة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون بخيام مهترئة ومراكز إيواء مؤقتة، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلفت دمارا واسعا في مختلف أنحاء القطاع.

وتأتي هذه العاصفة في وقت لا يزال فيه مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بلا مأوى ثابت، بعد أن دمرت الحرب الإسرائيلية أحياء سكنية كاملة، ما أجبر العائلات على الاحتماء بخيام مؤقتة وسط أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

ويعيش نحو 1.9 مليون نازح، من أصل 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة، ظروفا قاسية في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت إسرائيل منازلهم خلال الحرب.

ورغم اتفاق وقف النار، فإن الأوضاع المعيشية في القطاع لم تشهد تحسنا، جراء تنصل سلطات الاحتلال من التزاماتها التي نص عليها الاتفاق بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة.

ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب خروقات يومية للاتفاق بالقصف وإطلاق النار، ما أسفر منذ سريانه وحتى الأربعاء، عن اسشتهاد 651 فلسطينيا وإصابة 1741 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
