حماس تهنئ مجتبى خامنئي بتوليه قيادة إيران وتؤكد قدرة طهران على تجاوز التحديات

بعثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة تهنئة إلى مجتبى خامنئي بمناسبة انتخابه قائداً للجمهورية الإسلامية في إيران، خلفاً للقائد السابق علي خامنئي.

وقالت الحركة في رسالة نقلتها وسائل إعلام إيرانية إنها تتقدم "بأصدق التهاني والتبريكات" لخامنئي بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به إيران في دعم قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضافت أن انتخاب خامنئي لقيادة الجمهورية الإسلامية يأتي في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن إيران تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز التحديات الراهنة ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها.

وأدانت الحركة ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني–الأميركي" على إيران، معتبرة أنه يمثل محاولة جديدة لاستهداف استقرار المنطقة وإضعاف ما سمّته "محور المقاومة".

كما أعربت حماس عن ثقتها بأن انتقال قيادة الجمهورية الإسلامية سيتم "بحكمة وثبات"، وبما يحفظ استقرار إيران ويعزز دورها في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأكدت الرسالة أن متانة النظام في إيران وتماسك مؤسساته يمثلان عامل قوة في مواجهة ما وصفته الحركة بـ"مخططات الأعداء"، مشددة على أن هذه المخططات لن تنجح في إلحاق الضرر بالجمهورية الإسلامية أو التأثير في دورها الإقليمي.

وختمت الحركة رسالتها بالدعاء بالتوفيق لخامنئي في مهامه الجديدة، بما يخدم استقرار إيران ودعم قضايا الأمة الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين