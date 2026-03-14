فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسؤول إيراني: مضيق هرمز لن يُفتح إلا برحيل أمريكا ودفع كامل التعويضات

حماس تهنئ مجتبى خامنئي بتوليه قيادة إيران وتؤكد قدرة طهران على تجاوز التحديات

"الصحة العالمية" تحذر من عرقلة وصول الإمدادات الطبية إلى غزة

خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء في خان يونس والمغازي وقصفٌ مدفعي شرق غزة

جيش الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة السورية وينصب خياما

سي إن إن: إيران تدرس السماح لناقلات نفط بالعبور من هرمز لكن بشرط

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير عزمي أبو اهليل في الخليل

عبر عمان إلى المكسيك.. خطة طوارئ تُحيي حلم العراق في المونديال

بعد انتهاء المهلة.. "إكس" ترضخ للاتحاد الأوروبي وتقدم تعديلات جوهرية

قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على كييف

14 مارس 2026 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
الاحتلال يمنع تفريغ 170 شحنة أدوية لقطاع غزة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القيود الإسرائيلية على معبر "كرم أبو سالم" تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث لم يسمح بإدخال أي أدوية أو مستلزمات طبية، فيما اقتصر دخول الشحنات على الوقود فقط.

وقالت المنظمة، عبر موقعها الرسمي، السبت، إن فرقها قامت بإنزال شحنات عند المعبر، إلا أنه لم يسمح لها بجمعها، بما في ذلك نحو 50 سريرا للعناية المركزة و170 شحنة من الأدوية، مشيرا إلى أنه وفقا للجدول الأسبوعي، لن يتم تفريغ أي إمدادات واردة عند المعبر اليوم السبت وغدا الأحد.

وأكدت أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح إلى قطاع غزة منذ بدء التصعيد الإقليمي، مشيرة إلى أن التواصل اليومي مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية يهدف إلى السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الصحة العالمية #أدوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة