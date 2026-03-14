جيش الاحتلال يتوغل بريف القنيطرة السورية وينصب خياما

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إلى تلة الظهور بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، ونصب خياما في الموقع.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ4 سيارات عسكرية تحمل على متنها 30 جنديا في تلة الظهور عند مدخل قرية جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي".

وأشارت القناة الرسمية إلى أن القوة الإسرائيلية المتوغلة "تقوم بنصب خيام في الموقع".

ومساء الجمعة، قالت القناة، إن "دورية من قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بعدة سيارات وقوة مشاة في الحي الغربي من بلدة جباثا الخشب".

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا بوتيرة يومية، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت "تل أبيب" إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب)، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا و"إسرائيل" في 6 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.

