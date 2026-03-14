الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير عزمي أبو اهليل في الخليل

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، منزل عائلة الأسير عزمي نادر أبو هليل المسالمة في بلدة دورا جنوب الخليل.

وقال صاحب المنزل المواطن نادر أبو اهليل، والد الأسير عزمي ان قوات الاحتلال اقتحمت منزله منذ ساعات الصباح لتنفيذ قرار التفجير والاستيلاء على المنزل.

وأوضح أن قوات الاحتلال احتجزت نجله واعتدت عليه بالضرب المبرح وأجبرته على تكسير محتويات المنزل والمشاركة بإلقاء ما تبقى من محتوياته من النوافذ.

وأجبر جيش الاحتلال المواطنين على إخلاء 20 منزلا بجوار منزل عائلة أبو اهليل قبل تنفيذ التفجير وابلغهم بعدم العودة اليها حتى مساء اليوم.

ويتهم الاحتلال الأسير المحامي عزمي أبو هليل بالمشاركة في إطلاق نار عند حاجز النفق شمال غربي بيت لحم قبل نحو عام.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، كثفت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، بهدف فرض وقائع على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1127 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألفاً و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

المصدر / فلسطين أون لاين