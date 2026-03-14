الصحة بغزة: 7 شهداء و 13 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

14 مارس 2026 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
صلاة الجنازة على شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 شهداء و 13 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 658 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,754 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على غزة إلى 72,234 شهيدًا و 171,852 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
