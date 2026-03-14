غزة: شهيدان في خان يونس وقصفٌ مدفعي شمال بيت لاهيا

14 مارس 2026 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
...
الدمار الذي خلفه الاحتلال في حي بقطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفةً مئات الشهداء والجرحى.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى شهيدان فجر يوم السبت في قصف الاحتلال حاجزًا للشرطة قرب بركة حي الأمل شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء أحمد محمد عبد الحميد المغربي (35 عامًا) ومصعب غازي سليمان الرقب (43 عامًا) في قصف لحاجز شرطة قرب بركة حي الأمل شمالي خان يونس.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرقي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة خان يونس. وسط إطلاق قنابل إنارة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء651 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,741 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,136 شهيدًا و 171,839 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

