خروقات إسرائيلية متواصلة.. 3 شهداء في خان يونس والمغازي وقصفٌ مدفعي شرق غزة

تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفةً مئات الشهداء والجرحى.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى شهيدان فجر يوم السبت في قصف الاحتلال حاجزًا للشرطة قرب بركة حي الأمل شمالي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء أحمد محمد عبد الحميد المغربي (35 عامًا) ومصعب غازي سليمان الرقب (43 عامًا) في قصف لحاجز شرطة قرب بركة حي الأمل شمالي خان يونس.

وارتقت الشهيدة أسماء حسين الصعيدي (54 عامًا) برصاص الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها مناطق شرقي قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شمالي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي مدينة خان يونس. وسط إطلاق قنابل إنارة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 658 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,754 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية على غزة إلى 72,234 شهيدًا و 171,852 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

