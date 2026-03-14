"حماس" تدين العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران وتدعو للعمل على وقفه فورًا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدانتها الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وشددت "حماس" في تصريح صحفي، يوم السبت، على أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب، داعيةً جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على وقفها فورًا.

وفي هذا السياق، ثمنت الحركة كل الجهود التي بذلتها الدول المختلفة لمنع اندلاعها وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

أكدت "حماس" حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على هذا العدوان بكل الوسائل المتاحة وفق الأعراف والقوانين الدولية، داعيةً إياها إلى عدم استهداف دول الجوار.

كما دعت "حماس" كل دول المنطقة للتعاون لوقف هذا العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة فيما بينها.

