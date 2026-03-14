لبنان: شهداء في صيدا وبرج قلاوية وحزب الله يستهدف تجمعات وقواعد للاحتلال

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه الثالث عشر على التوالي، فيما نفذ حزب الله سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على مواقع وتجَمّعات للاحتلال الإسرائيلي في قرى حدودية جنوب لبنان، وقواعد في فلسطين المحتلة.

العدوان على لبنان

ارتقى 4 شهداء في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدفت منزلاً في حارة صيدا، جنوبي لبنان.

وقصف الاحتلال مركز إسعاف تابع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة برج قلاوية جنوب لبنان ليلة أمس، ما تسبب بارتقاء 12 شهيدا بينهم طبيب ومسعفون وممرضون.

وقصف الاحتلال منطقة برج حمود في بيروت، فيما وزارة الصحة استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت حي الراهبات في مدينة النبطية، بينما أفادت تقارير محلية بوقوع غارات إضافية على منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وكذلك على بلدة زوطر الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 وحتى 13 آذار/ مارس الجاري، ارتفع لـ 773، والجرحى 1933.

وسجل ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى الأطفال من 98 إلى 103 شهداء أطفال ومن 304، إلى 326 طفلا جريحا.

عمليات حزب الله

استهدف مجاهدو حزب الله تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلة العقبة في بلدة مارون الراس الحدودية بصليةٍ صاروخيّة، بعد أقل من ساعة من استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية.

كما أطلق حزب الله دفعتين صاروخيتين على مستوطنة المطلة شمال الأراضي المحتلة، مرتين.

ومنتصف ليل الجمعة -السبت، أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات نفذتها رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، مستهدفة تجَمّعات للاحتلال الإسرائيلي في قرى حدودية جنوب لبنان، وقواعد في فلسطين المحتلة.

واستهدف مرتين تجمّعاً لجنود "جيش" العدوّ الإسرائيليّ عند تلة الخزّان في بلدة عديسة الحدوديّة، بصليةٍ صاروخيّة.‏

وعند الساعة 04:00، استهدف تجمّعاً للاحتلال في الهمّوسية غرب بلدة بليدا الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.‏ فيما استهدفت عند الساعة 03:45، مستوطنة المطلّة، بصلية صاروخيّة.، كما استهدف قاعدة "عين زيتيم" شمال صفد المحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

وعند الساعة 02:00، استهدف تجمعاً لآليات وجنود "جيش" العدو الإسرائيلي في محيط معتقل الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

كما استهدف مجاهدو حزب الله آلية مدرعة لـ"جيش" العدو الإسرائيلي في معتقل الخيام، بصاروخٍ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.

وأطلق حزب الله صواريخ على موقع مستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية، واستهدفت في الوقت نفسه تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع بلاط المستحدث.

ونفّذ المجاهدون هجمات صاروخية على تجمّعات لجنود الاحتلال في بلدة مارون الراس ومحيط بلدية الخيام.

المصدر / فلسطين أون لاين