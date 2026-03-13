أبو عبيدة يشيد بالضربات الصاروخية الإيرانيَّة ويؤكّد: شفت صدور شعبنا المكلوم

متابعة/ فلسطين أون لاين

أشاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بالضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مستهدفاً كيان العدو، ضمن عمليات القصف المتواصلة على الاحتلال، باستخدام صواريخ نوعيةٍ وانشطاريةٍ.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له في يوم القدس العالمي، إن هذه الضربات شفت صدور أبناء شعبنا المكلومين، وأنارت قلوب الأحرار قبل أن تضيء سماء (تل أبيب).

أكد أن خروج الملايين من أبناء الشعب الإيراني اليوم نصرة للأقصى رغم الحرب المسعورة عليهم، والتحام القادة بالجماهير، لهو دليلٌ إضافيٌ على موقفهم المبدئي الداعم لفلسطين، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية في ظل قيادة السيد مجتبى خامنئي، ستمضي على ذات الطريق الذي خطه الشهيد السيد علي خامنئي بدمه.

كما وشدد أبو عبيدة، على أن يوم القدس العالمي الذي أحيته جماهير الشعوب الإسلامية نصرة لفلسطين، لهو فرصةٌ لتوحيد طاقات الأمة وتصحيح البوصلة نحو قضاياها الكبرى، مردفًا: "فالقدس تئن تحت الاحتلال، ومسجدكم الأقصى فارغٌ من المصلين، وعدوكم الحقيقي هو الكيان الصهيوني الذي يتربص بكم، ويوسع دائرة عدوانه على أمتنا يوماً بعد يوم".