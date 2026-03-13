حصيلة داميَّة للعدوان على لبنان... 773 شهيدًا بينهم 103 أطفال

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 وحتى 13 آذار/ مارس الجاري، بلغ 773، والجرحى 1933.

وسجلت الوزارة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى الأطفال من 98 أمس إلى 103 شهداء أطفال اليوم الجمعة، ومن 304 أمس، إلى 326 طفلا جريحا اليوم.

وفي تقارير سابقة حول أعداد النازحين، أوضحت أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 667 ألفا و831، فيما بلغ عدد المسجلين منهم في مراكز الإيواء 119 ألفا و700.

وبذلك يكون عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء قد ارتفع بنحو ألفين و472 إضافي خلال 24 ساعة، بعدما كان الأحد 117 ألفا و228 شخصا، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الإيواء في أنحاء البلاد بلغ 538 مركزا