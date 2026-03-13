مع استمرار إغلاق معبر رفح... مرضى غزَّة ينتظرون الموت على قوائم السَّفر

الحمادين لـ "فلسطين": شحُّ السُّولار يهدد حياة المرضى وينذر بكارثة صحِّيَّة

فصائل فلسطينيَّة تبعث برسائلها في يوم القدس العالميّ

في يوم القدس العالميِّ... حماس تدعو إلى توحيد جهود الأمَّة لمواجهة مخطَّطات الاحتلال

في يوم القدس... مظاهرات مليونيَّة في طهران بحضور علنيّ لكبار القادة الإيرانيين

966 انتهاكًا إسرائيليًا في الضفة خلال الأسبوع الماضي

مستوطنون يحرقون بركسًا شرق بيت لحم

أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية

غزة: قصفٌ جوي ومدفعي شرقي المدينة وإطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر خانيونس

دميترييف: واشنطن أقرت باستحالة استقرار أسواق الطاقة بمعزل عن روسيا

واشنطن تعترف بمقتل 6 عسكريين بتحطم طائرة غربي العراق

13 مارس 2026 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
...
جانب من تحطم ذيل الطائرة الأمريكية التي سقطت في العراق (مواقع التواصل)
متابعة/ فلسطين أون لاين

اعترفت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، مقتل 6 من أفراد طاقم طائرة أمريكية عسكرية تزوّد بالوقود سقطت غربي العراق.

وكانت القيادة المركزية قد أوضحت في وقت سابق أنّ طائرة التزوّد بالوقود من طراز "كاي سي-135" التي تحطّمت في غرب العراق كانت تُقلّ ستة من أفراد الطاقم، لقي أربعة منهم حتفهم، بينما لا تزال جهود الإنقاذ جارية للعثور على الاثنين الآخرين.

واستبعدت القيادة المركزية، فرضية سقوط الطائرة بـ"نيران معادية أو صديقة"، مؤكدةً أنّ التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

كما أشارت إلى أنّ حادثة التحطّم شملت أيضًا طائرة ثانية من الطراز نفسه تمكّنت من الهبوط بسلام بعد الواقعة.

وبمقتل الجنود الستة يرتفع عدد قتلى القوات الأمريكية منذ بداية الحرب على إيران إلى 14، بينهم جندي توفي بحادث غير قتالي، وفقا لمسؤول أمريكي للجزيرة.

بالمقابل، قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، فجر اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة أمريكية من نوع "كي سي-135" واستهدفت أخرى في غرب العراق بالسلاح المناسب، مضيفة -في بيان- أن الطائرة الثانية "هبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو، وطاقمها استطاع الهرب".

كما قالت إنها نفذت 31 عملية بمسيّرات وصواريخ ضد القواعد الأمريكية بالعراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وهذه رابع طائرة عسكرية أمريكية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط 3 طائرات من طراز "إف-15" بنيران صديقة فوق الكويت.

 

