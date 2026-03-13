فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": ستبقى قضية جرحى شعبنا مسؤولية وطنية جامعة لا يمكن نسيانها

دميترييف: واشنطن أقرت باستحالة استقرار أسواق الطاقة بمعزل عن روسيا

غزة: قصفٌ جوي ومدفعي شرقي المدينة وإطلاق نار من زوارق الاحتلال تجاه بحر خانيونس

مُشادة كلامية حادة وقعت بين قادة محليين شمال الأراضي المحتلة وجيش الاحتلال

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

لبنان: شهداء في شرقي البلاد وجنوبها وحزب الله يدكُّ مواقع لتجمعات جنود الاحتلال

إيران: شهداء في أراك وهمدان وحرس الثورة يطلق الموجه 44 وتحذر الجنود الأميركيين

سابقةٌ خطيرة.. الجمعة اليتيمة في المسجد الأقصى بلا مصلين

"حماس" ترحب بانضمام هولندا وأيسلندا ضد الاحتلال أمام "العدل الدولية"

بأدوات ومعدات بسيطة... بدء مشروع إزالة الكتل الخرسانية الخطيرة في غزة

دميترييف: واشنطن أقرت باستحالة استقرار أسواق الطاقة بمعزل عن روسيا

13 مارس 2026 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن الولايات المتحدة بدأت تعترف عمليا بحقيقة أن أسواق الطاقة العالمية لا يمكنها الاستقرار بمعزل عن روسيا.

وذكر دميترييف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة، أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أعلن ليس فقط عن تخفيف القيود المفروضة على الهند لشراء النفط الروسي، بل أيضا عن رفع جميع القيود عن حوالي 100 مليون برميل من النفط الروسي الموجود في مرحلة النقل (في البحار).

وأشار دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى أن المعلومات الرسمية بهذا الشأن ظهرت على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث تم السماح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن حتى 12 مارس الجاري.

وقال: "على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو أن المزيد من تخفيف القيود المفروضة على مصادر الطاقة الروسية أصبح أمرا لا مفر منه بشكل متزايد، على الرغم من معارضة جزء من البيروقراطية في بروكسل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعترف فعليا بالأمر الواضح: بدون النفط الروسي، لا يمكن لسوق الطاقة العالمية أن تبقى مستقرة".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إصدار ترخيص عام حتى 11 أبريل المقبل يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض العالمي من الإمدادات وسط اضطرابات أسواق الطاقة.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الترخيص الجديد يأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، من خلال السماح للدول بشراء النفط الروسي الموجو حاليا في البحر.

المصدر / وكالات
#أسواق الطاقة #أسواق الطاقة العالمية #دميترييف #وزير الخزانة الأمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة