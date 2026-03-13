دميترييف: واشنطن أقرت باستحالة استقرار أسواق الطاقة بمعزل عن روسيا

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف أن الولايات المتحدة بدأت تعترف عمليا بحقيقة أن أسواق الطاقة العالمية لا يمكنها الاستقرار بمعزل عن روسيا.

وذكر دميترييف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الجمعة، أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أعلن ليس فقط عن تخفيف القيود المفروضة على الهند لشراء النفط الروسي، بل أيضا عن رفع جميع القيود عن حوالي 100 مليون برميل من النفط الروسي الموجود في مرحلة النقل (في البحار).

وأشار دميترييف، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى أن المعلومات الرسمية بهذا الشأن ظهرت على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حيث تم السماح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على السفن حتى 12 مارس الجاري.

وقال: "على خلفية أزمة الطاقة المتفاقمة، يبدو أن المزيد من تخفيف القيود المفروضة على مصادر الطاقة الروسية أصبح أمرا لا مفر منه بشكل متزايد، على الرغم من معارضة جزء من البيروقراطية في بروكسل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تعترف فعليا بالأمر الواضح: بدون النفط الروسي، لا يمكن لسوق الطاقة العالمية أن تبقى مستقرة".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إصدار ترخيص عام حتى 11 أبريل المقبل يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض العالمي من الإمدادات وسط اضطرابات أسواق الطاقة.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الترخيص الجديد يأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، من خلال السماح للدول بشراء النفط الروسي الموجو حاليا في البحر.

المصدر / وكالات