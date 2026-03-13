إيران: شهداء غارات في عنيفة وسقوط قنابل عنقوديَّة إيرانيَّة وسط "إسرائيل"

في اليوم الـ14 من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واصل الحرس الثوري الإيراني دكَّ الأراضي المحتلة واستهداف أهداف مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، مخلفًا إصابات وأضرار مباشرة.

العدوان على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء موجة جديدة وواسعة من الغارات على مواقع في أنحاء العاصمة الإيرانية طهران.

قالت وكالة مهر الإيرانية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في طهران، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بتحليق مقاتلات في سماء مدينة كرج غربي طهران.

وقال مساعد محافظ أراك إن امرأة وطفلا استشهدا وأصيب 35 في غارة إسرائيلية على مجمع سكني بالمدينة غربي إيران.

وأضاف أن الغارات استهدفت وحدتَي إنتاج بالمدينة الصناعية في أراك غربي البلاد، دون وقوع إصابات.

على صعيد متصل، أفاد مساعد محافظ همدان بارتقاء شهيد وإصابة 5 في غارة استهدفت مستودعات خالية في أطراف المدينة غربي البلاد.

عمليات حرس الثورة

أعلن الحرس الثوري الإيراني طهران إطلاق 30 صاروخا باليستيا على "إسرائيل" تحمل رؤوسا حربية تزن ما بين طن إلى طنين.

وقال قائد القوات الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني مجيد موسوي، إلى أن بلاده نفذت حتى الآن أثقل عملية عسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا أنهم أطلقوا 30 صاروخا باليستيا مزودا برؤوس حربية يتراوح وزنها بين طن وطنين، دون مزيد من التفاصيل.

كما أفاد موسوي بأن بعض أجزاء المجال الجوي الإسرائيلي "باتت تحت سيطرة إيران".

كما وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أميركية مسلحة من طراز "MQ-9" في سماء مدينة بندر عباس المطلة على الخليج. وأوضح الحرس الثوري أن عملية الإسقاط تمت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة له.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق 3 موجات صاروخية خلال ساعة واحدة ضمن عملية "الوعد الصادق 4″

وأفاد حرس الثورة الإيراني، بتنفيذ الموجة الـ 44 من عملية "وعد صادق 4"، مستهدفاً قواعد أميركية في المنطقة، وإسرائيلية شمالي الأراضي المحتلة.

وشملت العمليات مواقع الاحتلال في "كريات شمونة" وخضيرة وحيفا، والأسطول البحري الخامس الأميركي وقواعد أخرى للجيش الأميركي في المنطقة.

وأكّد بيان الحرس أن هذه الموجة تمّت باستخدام عدد كبير من صواريخ "خرمشهر، خيبر شكن، فتح، عماد وقدر"، إضافةً إلى طائرات مسيّرة.

و أشار بيان الحرس إلى أن دفاعات جوية لجبهة المقاومة نجحت في إصابة طائرة تزويد بالوقود أميركية من طراز "بوينغ KC-135 ستراتوتانكر" أثناء تزويد مقاتلة معتدية بالوقود، ما أدى إلىسقوطها ومقتل جميع أفرادها الستة.

وجّه حرس الثورة الإيراني عبر بيانه تحذيراً للجنود الأميركيين: " يا جنود الولايات المتحدة غادروا المنطقة فوراً وإلا سندفنكم تحت الأنقاض في أي مكان تتواجدون فيه بالمنطقة سواء في الفنادق أو الأنفاق أو المناطق الصناعية أو الملاجئ تحت الأرض".

وأكد البيان أن "تحرير القدس الشريف وإزالة الكيان الصهيوني الغاصب سيتم بتوفيق الله"، مؤكداً: "سنشهد يوم قدس عالمي مختلف.. تحرير القدس قريب، والنصر في متناول يد أحرار العالم والمستضعفين".

الاحتلال يعترف بإصابات وأضرار

اندلعت حرائق ودمرت أماكن، مساء يوم الجمعة، في سقوط قنابل صاروخ عنقودي وسط "إسرائيل".

وذكرت مصادر عبرية، سقوط صاروخ عنقودي إيراني بـ"شوهام" و"ريشون لتسيون" في "تل أبيب".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يجري تحقيقًا في أسباب سقوط صاروخ إيراني في منطقة وسط إسرائيل خلال الليل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، توعد في بيان سابق باستخدام صواريخ غير مسبوقة في الرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر منذ 13 يوما.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أن عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران بلغ 2975 مصابا، مشيرة إلى أن 85 منهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأقرت "القناة 13" العبرية بوجود دمار في مباني بـ"تل أبيب"، مشيرة إلى قتيلة وأكثر من 20 إصابة من جراء سقوط صاروخ تم إطلاقه من إيران.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن نحو 300 منزل تضررت في الجليل نتيجة سقوط صواريخ في المنطقة، في حين أفادت خدمات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 80 شخصا بجروح متفاوتة جراء الحادث.

وأوضح الإعلام أن الهجوم جاء ضمن ثلاث موجات متتالية من الصواريخ استهدفت شمالي الأراضي المحتلة خلال ساعة واحدة فجر الجمعة، مشيرا إلى تضرر مبنى في منطقة كريات تيفون قرب مدينة حيفا بعد إصابته بصاروخ.

المصدر / فلسطين أون لاين