"نيويورك تايمز": كلفة الأيام الستة الأولى من الحرب على إيران تتجاوز 11 مليار دولار

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تكبدت نفقات عسكرية ضخمة خلال الأيام الأولى من الحرب مع إيران، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية للأيام الستة الأولى أكثر من 11.3 مليار دولار.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فقد أُبلغ أعضاء الكونغرس بهذه الأرقام خلال إحاطة مغلقة عقدت داخل وزارة الدفاع الأميركية، حيث جرى استعراض حجم الإنفاق العسكري والموارد التي استُخدمت منذ اندلاع المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تعكس الوتيرة السريعة لاستهلاك الذخائر والقدرات العسكرية، لافتاً إلى أن الرقم المعلن لا يشمل النفقات اللوجستية المرتبطة بمرحلة التحضير للضربات العسكرية، ما يعني أن الكلفة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مع استمرار العمليات.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن وزارة الدفاع استهلكت خلال اليومين الأولين من الحرب ذخائر تُقدّر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار، وهو ما أثار مخاوف لدى عدد من أعضاء الكونغرس بشأن سرعة استنزاف المخزون من الأسلحة المتطورة.

ويرى التقرير أن حجم الإنفاق الحالي يفوق التقديرات السابقة، الأمر الذي يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة، خاصة في ظل غياب حسم سريع للمواجهة وتحولها إلى حرب استنزاف مكلفة تلتهم مليارات الدولارات من الميزانية الأميركية.

