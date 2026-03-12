البرلمان العربي والجامعة العربية يدينان إغلاق الاحتلال المسجد الأقصى خلال رمضان

أدان البرلمان العربي وجامعة الدول العربية استمرار الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان، محذرين من تداعيات المساس بحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.

وفي هذا السياق، أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي الإجراءات التي يواصل الاحتلال فرضها في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، والتي تحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد خلال شهر رمضان.

وقال اليماحي، في بيان صدر الخميس، إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً لحرية العبادة واعتداءً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، مشيراً إلى أن عرقلة وصول المصلين إلى الأقصى تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر وتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، معرباً في الوقت ذاته عن قلقه إزاء القيود التي تطال الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بما في ذلك إغلاقه ومنع المصلين من الوصول إليه.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية الأماكن المقدسة في القدس، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.

الجامعة العربية

من جانبها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار إغلاق المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أمام المصلين، خاصة خلال شهر رمضان، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل مساساً بحرية العبادة وانتهاكاً للوضع القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر اليوم الخميس عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن المسجد الأقصى يتمتع بمكانة دينية وتاريخية خاصة لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأن أي إجراءات تقيد الوصول إليه أو تعيق أداء الشعائر الدينية فيه من شأنها أن تزيد من حدة التوتر وتقوض جهود التهدئة.

وشددت الجامعة العربية على ضرورة احترام الوضع القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، داعية إلى وقف الإجراءات التي أدت إلى إغلاق المسجد الأقصى وإعادة فتحه أمام المصلين.

كما أعربت عن قلقها من القيود المفروضة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بما في ذلك إغلاقه ومنع المصلين من الوصول إليه، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكاً لحرية العبادة ويمس بقدسية أحد أبرز المواقع الدينية والتاريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين