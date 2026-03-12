بعد مباغتة حزب الله.. جيش الاحتلال "نادم" على عدم إحاطة جمهوره

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه أخطأ حين لم يُبلغ جمهور المستوطنين عن التحركات غير الاعتيادية لحزب الله، التي سبقت هجوماً مختلفاً عن أساليبه السابقة.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام عبرية، زعم جيش الاحتلال أن خطة حزب الله لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تم إحباطها بنسبة الثلثين تقريباً، بفضل جهود قواته المكثفة لصد الهجوم.

جاء هذا الاعتراف بعد إعلان حزب الله، فجر الخميس، تنفيذ ثلاث عمليات هجومية: الأولى على قاعدة "بيت ليد" التي تضم معسكرات تدريب لواءي "ناحال" و"المظليين"، والثانية على قاعدة "غليلوت" قرب تل أبيب برسالة صاروخية، والثالثة على مقر الوحدة البحرية الخاصة "شييتيت 13" جنوب حيفا في قاعدة عتليت.



رشقات صاروخية كثيفة تستهدف كامل شمال اراضينا المحتلة

وأقرت قيادة الجبهة الشمالية والجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن رصد تحركات غير عادية لعناصر حزب الله أمس كان يستوجب إنذار المستوطنين لتجنب الذعر والشائعات.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي كبير أن "الحفاظ على ثقة الجمهور أمر حاسم"، مشيراً إلى أنه سيستخلص الدروس من الحادثة.

وكان حزب الله أعلن إطلاق نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة مساء الأربعاء وفجر الخميس، استهدفت مواقع إسرائيلية في عمق الأراضي المحتلة، بما في ذلك ثكنة "يعرا"، قاعدة "بيت ليد"، قاعدة "ميرون" الجوية، مقر وحدة الاستخبارات 8200 في "غليلوت" (110 كم من الحدود)، ومستوطنة نهاريا مرتين، بالإضافة إلى تجمع عسكري في موقع "مركبا" المستحدث.

المصدر / فلسطين أون لاين