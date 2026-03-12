غزة.. شهيد طفل برصاص الاحتلال شمال القطاع وسط خروقات متواصلة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في انتهاكات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.

وفي أبرز التطورات، أفادت مصادر محلية باستشهاد الطفل سميح شهاب معروف ( 5 أعوام) برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات أُصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أُصيب شخصان آخران بجروح متوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار في القدمين بالبلدة ذاتها، وهي منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر صحفية بأن مدفعية شنت قصفًا عنيفًا ومتواصلًا شرقي مدينة غزة بالتزامن مع غارات جوية متواصلة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وطيران الاحتلال المروحي مناطق شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عدة مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أطلقت الآليات النار تجاه المناطق الشرقية للمدينة.

كذلك قصفت المدفعية مناطق شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأشارت وزارة الصحة بغزة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء651 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,741 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,136 شهيدًا و 171,839 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين