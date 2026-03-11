حزب الله يعلن عملية "العصف المأكول" بـ 100 صاروخ نحو شمال فلسطين المحتلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن حزب الله اللبناني إطلاق عملية "العصف المأكول"، تزامنًا مع إطلاق أكثر من 100 صاروخ صوب المستوطنات الحدودية في شمال فلسطين المحتلة.

ويأتي هذا الإعلان وسط موجة غارات إسرائيلية مكثفة على مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، هي الأعنف منذ بدء العدوان على لبنان، الأسبوع الماضي، وفق تقارير.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن حزب الله أطلق رشقات صاروخية جديدة، وصافرات الإنذار تدوي في "نهاريا" وعدد من المستوطنات الحدودية وفي الجليل والجولان السوري المحتل.

وقالت، إنه ومنذ قرابة 50 دقيقة، اطلق حزب الله رشقات صاروخية متتالية وشن هجمات بالمُسيّرات على مستوطنات ومناطق في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن صفارات الإنذار دوّت في حيفا وعكا ومنطقة الكريوت وعدد من البلدات في شمال "إسرائيل" عقب الرشقة الصاروخية، كما أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غوش دان في تل أبيب والقدس والسهل الساحلي وسط البلاد.

وفي السياق، أعلنت القناة 14 العبرية، إصابة "متانئيل كريغر"، نائب قائد سرية في لواء "جفعاتي"، بجروح خطيرة للغاية؛ جراء صاروخ مضاد للدروع في جنوب لبنان، وقد فقد أطرافه السفلية نتيجة الانفجار .

وأفادت منصات عبرية، سماع دوي انفجارات في "نهاريا" وعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من لبنان وتفعيل صافرات الإنذار.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حزب الله وإيران شنا هجومًا صاروخيًا مشتركًا على شمال "إسرائيل" في "أول هجوم منسق".

من جهته، أعلن التلفزيون الإيراني عن موجة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، وسط تصاعد واضح في وتيرة الهجمات المتزامنة على عدة جبهات.